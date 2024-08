El primer mercado de pases del Grupo INEOS al mando del Manchester United ha mostrado una importante presencia del club, activo y con intenciones de fichar varios futbolistas. Así llegaron nombres como Matthijs De Ligt, Joshua Zirkzee o Noussair Mazraoui. Sin embargo, el gran fichaje del mercado fue Leny Yoro, quien llegó a cambio de 60 millones de euros.

Lamentablemente, el francés de 19 años se lesionó en el segundo partido de pretemporada… ¿Mala suerte? Pues puede que no sea tan así. Y es que el futbolista, que llegaba para ocupar el lugar de defensor central y hacer dupla con Licha Martínez en la zaga de los Red Devils no arribó a Old Trafford en las mejores condiciones.

De acuerdo a lo reportado por The Athletic, las pruebas médicas de Leny Yoro mostraron posibles problemas metatarsianos, lesión que terminó por sufrir el jugador en el amistoso contra Arsenal y que lo tendrá de baja por tres meses.

Leny Yoro será baja por al menos tres meses.

Según el medio, el Manchester United decidió ficharlo igualmente bajo la premisa de que se trata de ‘un jugador de clase mundial por la próxima década’, y que era la oportunidad de hacerse con él antes que el resto de los grandes clubes europeos.

Leny Yoro ya fue operado y Manchester United se tomará con calma su recuperación

El club inglés intentó manejar la situación de Yoro con cuidado, limitando su participación en los entrenamientos de pretemporada. Aún así, la lesión fue inevitable y recientemente pasó por el quirófano para subsanarlo. El medio asegura que los Red Devils se tomarán con calma todo el período de recuperación de Yoro, ya que lo ven como un prospecto para los próximos años.

Leny Yoro generó un gran impacto en Erik ten Hag. IMAGO

Erik ten Hag reconoció que lo tiene en alta estima: “Es maduro, tiene gran personalidad y eso será algo positivo. Ya se encuentra trabajando en su recuperación. Tiene el fuego interno necesario, y tanto la cabeza como el corazón son importantes en el fútbol“, destacó el neerlandés.

El mercado del Manchester United

De acuerdo a Transfermarkt, Manchester United ha invertido más de 160 millones de euros en el presente mercado de pases, con las mencionadas cuatro incorporaciones: Yoro, De Ligt, Mazraoui y Zirkzee. Todos futbolistas jóvenes y con chances de brillar durante varios años en los Red Devils.

Matthijs De Ligt finalmente llegó al Manchester United. IMAGO

A ello hay que sumarle los regresos de Jadon Sancho y Facundo Pellistri, y los ascensos desde al cantera de Harry Amass, Ethan Wheatly y Toby Collyer. En contraposición, Mason Greenwood, Aaron Wan-Bissaka Willy Kambwala, Raphael Varane, Donny van de Beek y Anthony Martial dejaron el club definitivamente, lo cual generó 60 millones en ingresos para que el club mantenga en orden el déficit financiero que requiere la Premier League.

Manchester United inició su temporada con derrota en penales en la Community Shield contra el Manchester City y comenzará su temporada de Premier League ante Fulham este viernes, en el partido inaugural de la competición.