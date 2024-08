Sufrió una lesión grave y no podrá iniciar la temporada junto al central argentino.

El Manchester United cerró su primer refuerzo de cara a la temporada 2024/25 con la contratación de uno de los defensores centrales más prometedores de toda Europa. Sin embargo, tras jugar apenas 70 minutos en la pretemporada, sufrió una lesión importante, y hoy se dio a conocer que eso lo llevará a estar al menos tres meses fuera de las canchas.

Hablamos de Leny Yoro, el defensor francés de 18 años que llegó del LOSC Lille a cambio de 62 millones de euros, y que en Old Trafford esperaban que fuera el reemplazante natural de Raphael Varane, quien dejó el club tras la conquista de la FA Cup, en mayo.

Sin embargo, eso no será posible. Al menos no inicialmente, puesto que la lesión sufrida en su pie por el defensor en el partido amistoso ante Rangers lo tendrá alejado de las canchas por tres meses como mínimo. De esta forma, Erik ten Hag no podrá formar la defensa que inicialmente tenía en su cabeza, con Lisandro Martínez en la otra mitad de la zaga.

Leny Yoro será baja por tres meses en el Manchester United.

Las lesiones en la defensa, el principal problema del Manchester United en la pasada temporada

El curso pasado fue duro para el Manchester United, especialmente en el apartado defensivo. Sus defensores pasaron más tiempo en la enfermería que en el campo de juego. Luke Shaw y Lisandro Martínez fueron los más afectados, y apenas pudieron estar en 15 y 17 de los 52 partidos de la campaña 2023/24, respectivamente.

Casemiro tuvo que jugar de central en el Manchester por las lesiones. IMAGO

Raphael Varane fue el que más jugó, con 32 presencias, Harry Maguire lo hizo en 31 ocasiones y Jonny Evans, en 30 partidos. Sin embargo, los tiempos de sus lesiones fueron complicados y, por momentos, el Manchester United llegó a experimentar con Casemiro en la zaga, ante la falta de centrales en condiciones físicas.

Yoro llegaba para suplir ello, pero puede que ahora el Grupo INEOS tenga que salir al mercado en búsqueda de un nuevo marcador central, con los nombres de Matthijs De Ligt y Jarrod Branthwaite como los principales objetivos. El problema allí es que, con lo gastado en Yoro, difícilmente puedan hacer frente a lo que piden Bayern Múnich y Everton para desprenderse de sus futbolistas.