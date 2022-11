Brasil ganó sin muchos rodeos en el debut del Mundial de Qatar al vencer por 2 a 0 a Serbia con un doblete de Richarlison y con una sobria actuación de todo el equipo para sacar a relucir la chapa de candidato.

Sin embargo, no todas fueron buenas noticias para el Scratch debido a que a falta de 10 minutos para el cierre del encuentro, Neymar tuvo que retirarse del campo de juego por una dolencia en su tobillo. El 10 de la Verdeamarela sufrió 9 faltas durante el partido y una de ellas lo retiró del partido, ya que una de las entradas hechas por el zaguero balcánico Nikola Milenkovic conectó con su tobillo y esto le produjo la salida anticipada de un cotejo en el que estaba siendo una de las figuras.

Las imágenes posteriores a su ingreso al banco de suplentes fueron preocupantes ya que además de vérselo desconsolado llorando mientras se encontraba sentado entre sus compañeros de Selección, una vez que finalizó el encuentro pudieron observarse imágenes de cómo está su tobillo... y estas no son nada optimistas para Brasil.

Visiblemente hinchado, y sin la capacidad de poder pisar correctamente, Neymar despertó mucha preocupación en el Scratch ya que el estado de su articulación distal de la pierna derecha no luce nada bien.

Apenas terminó el encuentro, el médico de la Selección de Brasil confirmó lo peor: Neymar sufrió un esguince en el tobillo y no arrojaron posible fecha de recuperación. Por lo pronto, en el debut mundialista, el conjunto dirigido por Tité no contará con su máxima figura por al menos el próximo partido e incluso, no se conoce con precisión si podrá estar en buenas condiciones físicas durante el resto de la Copa del Mundo. Durísimo.

