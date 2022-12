Ante Países Bajos, Lionel Scaloni pateó el tablero y optó por salir desde el inicio del partido con un esquema de tres centrales en la Selección Argentina, sistema que habitualmente usa pero en momentos donde la Albiceleste necesita defender el resultado a favor. Desde el pitazo inicial nunca antes lo había hecho y afortunadamente, para este reñido duelo ante los neerlandeses, la táctica del entrenador argentino fue una masterclass, logrando el dominar el partido y acceder a las semifinales donde ahora enfrentará a Croacia.

Esto se dio debido a que Scaloni planteó un sistema "espejo" que el que plasmó Louis Van Gaal para sus Países Bajos con una formación idéntica al de los neerlandeses con tres centrales, dos carrileros, un volante de contención y dos creativos y dos delanteros rápidos y ágiles. Ahora, para enfrentar a Croacia, el entrenador de la Albiceleste planea utilizar la misma estrategia, pero no en referencia al esquema, sino a reflejar lo mismo que la selección croata.

Ante esto, surgen tres claves para que Argentina pueda sacar adelante el partido a su favor hablando tácticamente volviendo a su 4-3-3 clásico de la era Scaloni, el cual justamente sería un espejo a la formación que plantea el entrenador de Croacia, Zlatko Dalic, para sus dirigidos. El conjunto balcánico suele optar en los mata-mata por partidos largos y efectivizar los resultados a su favor en el tiempo suplementario o en los penales. Por lo tanto, para Argentina las claves serían las siguientes.

1- Proteger la zona izquierda en la defensa

Esto se debe a que en esta zona del campo radica el mayor peligro de la Selección de Croacia, en donde se encuentran su gran figura Luka Modric como interno o incluso volante creativo por este sector. Además, el lateral Josip Juranovic tiene una enorme labor en la subida y bajada, siendo punzante en la ofensiva y molesto en la defensa, por lo que este sector será díficil de contrarrestar. Nikola Vlasic y Mario Pasalic alternar la titularidad como extremo derecho y tienen también buenas cualidades ofensivas, y por la zona izquierda está el siempre peligroso Iván Perisic. Para esto, Nicolás Tagliafico y Nicolás Otamendi tendrán mucho trabajo defensivo aquí, junto con Enzo Fernández o Leandro Paredes en la contención del mediocampo. Por último, que Alexis Mac Allister tenga mucho la pelota en sus pies podría generar que Modric se vuelque más a la defensa y descuide el ataque por la banda izquierda del defensa argentina.

2- Probar la media distancia

Croacia se cierra muy bien en la zona del centro en la defensa. A los dirigidos por Zlatko Dalic le han convertido únicamente 3 goles y estos fueron en tres partidos distintos. Contra Canadá sufrieron el tanto por una desatención en el inicio del partido, ante Japón por una serie de rebotes en el área y con Brasil gracias a una jugada fantástica de Neymar en donde se apoyó en sus compañeros para ingresar gambeteando a la zona peligrosa. Sin embargo, la zaga central intergrada por el juvenil estrella Joško Gvardiol y el experimentado Dejan Lovren dan mucha solidez en la zona cercana al área, y su arquero Dominik Livakovic desde corta distancia ha sido una muralla, pero desde media o lejana distancia se lo notó más impreciso. Por eso, que futbolistas con buen pie como Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Mac Allister o incluso Leo Messi o Ángel Di María podrían probar rematar de lejos y flanquear desde ahí el sólido arco croata.

3- Mostrarse como opción de pase para Messi

Dalic afirmó en la conferencia de prensa previa al partido que no iban a doblegar la marca en Leo Messi sino que iban a hacer lo mismo que contra Brasil: la marca en zona. Así, utilizarán a un futbolista para cada sector del campo y no se concentrarán en el capitán argentino. Contra el Scratch, Croacia le dio esta libertad a Neymar y fue amo y señor del juego, pero no pudo conectar correctamente con sus compañeros debido a la agilidad de la defensa que terminó siendo vencedora. Por eso, que futbolistas como Mac Allister, Enzo, Paredes, De Paul, Di María, Julián Álvarez e incluso los laterales se muestren constantemente como opción de pase para lastimar y perforar la zona defensiva del equipo croata.

Conclusiones

Anular a Modric ofensivamente, evitar desbordes por izquierda pero sobre todo por derecha e intentar desde la media distancia y la asociación rápida con Messi poblando el mediocampo serán las claves para que Argentina pueda sobrellevar el partido con Croacia y lograr meterse en la final de Qatar 2022.

Posible XI: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Nahuel Molina; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, (Leandro Paredes)*, Rodrigo De Paul; Lionel Messi; (Ángel Di María)*, Julián Álvarez. *Uno de los dos, es la única duda de Scaloni.

