"Me sorprendió": el particular gesto de Dibu Martínez para un jugador de Polonia

Argentina y Polonia se midieron en la última jornada de la fase de grupos en Qatar 2022 y ambos se jugaban la clasificación a octavos de final, ya que antes del duelo entre sí, ninguno de los dos tenía el pase a la próxima ronda asegurado. Con la victoria de la Selección sobre los europeos por 2 a 0, ambos se metieron siendo la Albiceleste la líder del grupo y los polacos los escoltas.

Así, se confirmó que Argentina se vería ante Australia en octavos y Polonia haría lo propio con Francia, ya que con el triunfo de los de Scaloni logrando sobrepasar al conjunto de Robert Lewandowski y compañía con los goles de Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, la Selección superó en puntos a los polacos y logró mayor cintura para los octavos.

En el duelo entre sí disputado en el Estadio 974, al margen de los tantos albicelestes, quien tuvo poca acción de juego fue Emiliano Martínez, ya que la férrea defensa argentina y la enorme cantidad de posesión de los volantes del seleccionado evitaron que Polonia avance contra el arco que defiende Dibu, por lo que ante el conjunto europeo, el golero tuvo su noche más tranquila en la Copa del Mundo.

Sin embargo, y pese a esto, el arquero del Aston Villa tuvo un gestazo que se volvió viral en redes sociales con Matty Cash, rival en el Mundial al representar a Polonia, pero compañeros en el conjunto de la Premier League. En concreto, Dibu le obsequió un particular regalo al lateral derecho inglés nacionalizado polaco y que fue ventilado por el propio Cash.

Post partido, Matty reveló: "Después del final del partido, Emi Martínez se me acercó y me dijo: 'Te traje un regalo'. ¿Dije que?' ¡Y me sorprendió llevándome al vestuario una camiseta de Messi!". Claro, con solo 25 años, Cash es un fan más de Leo y como Dibu lo sabe, no dudó en darle un presente especial para su compañero en el Aston Villa. ¡Un tipazo!

