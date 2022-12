No falló. La astróloga cubana, Mhoni Vidente previo al Mundial predijo que los finalistas serían Argentina y Francia, que se enfrentarán este domingo en el Estadio Lusail.

"Llegó un equipo latino, que me da mucho gusto", tiró la tarotista, que comenzó hablando de su vieja predicción: “Siempre he dicho que Francia, Argentina o Brasil. Siempre le voy más a Francia y a Argentina que llegaran."

Además, tiró: "A Brasil no le voy tanto porque no me entienden en portugués, en Francia tampoco”. Y entre risas, agregó: "Entonces gana Argentina".

Por otro lado, destacó la actuación de Lionel Messi: "Llegó Messi (a la final). Messi hace la diferencia con su juego de fútbol. Es más, dio un par de pases para que anotaran los otros dos goles".

Para cerrar, explicó que "Las probabilidades de que Argentina salga campeón está ligada al rol predominante de Lionel Messi en Argentina".

