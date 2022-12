"Fue el peor entrenador de mi carrera": así sentenciaba Ángel Di María a Louis Van Gaal, en conversación con TyC Sports, en un mano a mano en septiembre del año pasado. Si ya de por sí, un cruce entre Argentina y Países Bajos por un lugar en Semifinales de un Mundial tenía suficientes condimentos, el quiebre en la relación entre quienes compartieron un año en Manchester United le dará uno nuevo. Enterate a continuación los detalles de aquella pelea.

+ ¿Cuánto tiempo compartieron Ángel Di María y Louis Van Gaal en Manchester United?

Menos de un año fue el que convivieron Di María y Van Gaal en los "Red Devils". El 26 de agosto del 2014 fue presentado el argentino en la institución británica, y el 6 de agosto del 2015 ya estaba siendo anunciado como fichaje del París Saint-Germain. En su breve paso por la Liga Inglesa, convirtió 4 goles en 32 partidos.

+ ¿Por qué Ángel Di María está peleado con Louis Van Gaal?

Tras dejar atrás su corta estadía en Manchester, Di María emigró a Francia sin realizar declaraciones claras sobre las razones de su salida. Sin embargo, tiempo después, el extremo argentino tuvo que regresar a Old Trafford, pero esta vez como jugador del PSG para enfrentar al United: dio dos asistencias, fue figura del partido y se fue abucheado por los locales.

Luego de aquel encuentro, en diálogo con el programa televisivo ESPN Redes, contó finalmente los motivos de la partida de Inglaterra, y sobre cómo iniciaron los problemas con su ex-director técnico: "Había momentos en los que perdía pelotas y sólo me mostraba eso, lo negativo, lo malo, y todo eso me tiraba para atrás; hasta que llegó un día que me peleé y le dije que no quería verlas más, que estaba haciendo las cosas bien, que por qué no me mostraba las cosas buenas; y ahí no le gustó cómo se lo dije y empezó el problema".

Además, el delantero rosarino hizo énfasis en situaciones puntuales que lo terminaron sacando de quicio y precipitando su decisión de abandonar el club: "Un día ganamos 3-0, hice un gol y una asistencia, y al otro día me llamó y me mostró videos de los pases que erré; era así constantemente, y le dije 'yo erro pases, no me pongas si no querés' y me limpió de un día para otro".

Posteriormente, declaró que no fue el mismo el trato cuando llegó a PSG, donde el entrenador de aquel momento, Laurent Blanc, le dio la posibilidad de hablar y tratar los temas, dándole confianza hasta volver a su mejor nivel.

+ El contraste del paso de Ángel Di María en Manchester con el resto de su carrera europea:

Los números que ha cosechado el atacante de la Selección Argentina a lo largo de toda su trayectoria en Europa, son el reflejo de la gran diferencia entre su producción futbolística con Van Gaal y el resto de sus entrenadores: