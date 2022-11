Después de lo que fue la caída de la Selección Argentina frente a Arabia Saudita en el debut del Mundial de Qatar, los hinchas en las redes sociales hicieron cargo a su pareja, Tini Stoessel, del flojísimo rendimiento que tuvo Rodrigo De Paul.

El mediocampista argentino no pudo romper líneas como lo venía haciendo en las últimas presentaciones del equipo comandado por Lionel Scaloni, algo que también viene sucediéndole en Atlético de Madrid. A raíz de ello, muchos fanáticos se enojaron con la cantante pop.

Por la gran cantidad de comentarios negativos que venían apareciendo en las redes sociales de la compositora, había tomado la decisión de no asistir al Mundial de Qatar, ya que no quería 'darle de comer' a los haters. Pero después de lo que ocurrió frente a Arabia Saudita en la primera jornada del Grupo C, cambió de opinión y se dirigió hacia Medio Oriente para alentar a De Paul, pero sobre todo al seleccionado dirigido por Lionel Scaloni.

Minutos antes de que inicie el encuentro entre Argentina y México, Tini fue vista junto al periodista Germán Paoloski mientras ingresaban a las tribunas del estadio Lusail para acomodarse en sus respectivos lugares y así presenciar el duelo mundialista. Y en el interín que se dirigía hacia su ubicación, fue interceptada por varios fanáticos que le pidieron fotos.