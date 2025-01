La furia de los hinchas mexicanos tras la derrota ante River: "Papelón histórico"

En el último amistoso antes del inicio de la temporada, River se impuso ante un débil México en el Monumental. El Millonario hizo un primer tiempo perfecto y bajó la marcha en el segundo, pero dejó buenas sensaciones de cara al exigente 2025 que se le viene. Del otro lado sucedió todo lo contrario.

Los hinchas del Tri no tenían mucha esperanza en la previa, pero el enojo fue aumentando con el correr de los minutos. El equipo dirigido por Javier Aguirre no hizo pie en la etapa inicial y los dos goles sufridos vinieron con una catarata de comentarios de mexicanos enojados.

“Papelón histórico”, “no tran ganas de nada”, “son un chiste” y “no vuelvan” fueron solo algunos de los miles de mensajes que dejaron los oriundos de México durante y después del partido en el Monumental. La gran mayoría, disconforme con el equipo “B” que llevó el entrenador a Buenos Aires.

El enojo de los mexicanos tras la derrota ante River

Qué dijo el DT de México tras la derrota ante River

Javier Aguirre fue lapidario con sus dirigidos luego de la caída en Buenos Aires: “El fútbol no te perdona. Es ley de vida, hay que estar ahí y permanentemente mejorar; y hoy vimos que a algunos no les alcanza, es la verdad. Pero bueno, es decisión mía haberlos traído, jugar con ellos y de esa manera“.

Cuando le pidieron resaltar a algún jugador, el estratega fue sincero y se quedó con un grupo muy pequeño: “Hay 3 o 4 que realmente sí merecen una oportunidad en las siguientes ocasiones. Es difícil darte nombres para no afectar a los chicos ni para bien ni para mal“.

“Me voy con una sensación de que valió la pena la gira, no por la victoria ni por la derrota, hay que lograr un equilibrio que yo decía. Me viene bien para sacar conclusiones, me viene bien para el futuro, se cumplió el objetivo de la gira”, concluyó el DT.

Cuándo es el debut oficial de River en el 2025

Tras el amistoso ante México en el Monumental, River tendrá 4 días más para prepararse para el arranque de la Copa de la Liga Profesional. Será el sábado 25 de enero a las 21.30 ante Platense en Vicente López.

