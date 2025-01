Javier Aguirre, DT de México, durísimo con sus jugadores tras la derrota ante River: "No les alcanza"

México no hizo pie en el Monumental y terminó siendo muy superado por los titulares de River en el primer tiempo. Aún con el bajón del Millonario en el complemento (hubo 9 cambios), el Tri estuvo lejos de igualar las cosas. Luego de la floja actuación de su equipo, Javier Aguirre fue contundente a la hora de hablar de sus jugadores.

“El fútbol no te perdona, es ley de vida. Hay que estar ahí y permanentemente mejorar; y hoy vimos que a algunos no les alcanza. Es la verdad, pero bueno, es decisión mía haberlos traído, jugar con ellos y de esa manera“, sentenció el DT sin filtro y agregó: “Las conclusiones las saco en función a lo que viene. Igual estoy contentísimo con la gira, aunque me hubiera gustado pelear un poquito más este partido”.

Después, el estratega aseguró que hay pocos aprobados luego de esta noche: “Hay 3 o 4 que realmente sí merecen una oportunidad en las siguientes ocasiones. Es difícil darte nombres para no afectar a los chicos ni para bien ni para mal. Creo que hay gente valiosa. Fuera del terreno de juego hubo un comportamiento ejemplar y se los agradecí, defendieron dignamente la camiseta nacional”.

“Créame que sí irá alguno de aquí a la Nations League, porque dieron la cara. Se pudieron haber equivocado, pero la personalidad no se muestra sólo gritando, dando patadas, puñetazos, animando o desanimando al compañero. Creo que hay gente valiosa”, resaltó el DT, palpitando su participación en la CONCACAF Nations League.

El análisis del partido ante River

Hablando de lo sucedido en Núñez, expresó: “Todas las derrotas duelen, no me gusta perder. Ellos fueron superiores y no puedo defender lo indefendible, pero esto es lo que yo quería”.

Aguirre definió al Monumental como “un ambiente no hostil en el que no estuvieron cómodos nuestros jugadores” y profundizó: “Para mí es muy fácil decirle a las autoridades ‘llévenme a Estados Unidos, pónganme un rival a modo y entonces ahí vemos quién es quién’, pero estos son los partidos que valen y donde muchas veces perdiendo, sales ganando”.

“Me voy con una sensación de que valió la pena la gira, no por la victoria ni por la derrota, hay que lograr un equilibrio que yo decía; me viene bien para sacar conclusiones, me viene bien para el futuro, se cumplió el objetivo de la gira”, concluyó.

Lo que se le viene a México

El próximo compromiso para México será nada más ni nada menos que la semifinal de la Nations League de CONCACAF, en donde sí jugará con lo mejor que tiene. El rival será Canadá, el jueves 20 de marzo a las 20:30 (hora de México) en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.

