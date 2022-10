Una leyenda de México quiere reemplazar a Martino antes de Qatar: "Si me dicen que lo sacan..."

Si bien México logró clasificarse para el Mundial de Qatar de manera cómoda y con tiempo, el fútbol desplegado por los jugadores del Tata Martino nunca terminó de convencer a los fanáticos del Tri y, a medida que pasan las semanas, el entrenador argentino no deja de sumar críticas.

Si bien hay un apoyo dividido, el problema de Martino parecen ser los ex jugadores y referentes de la Selección mexicana de fútbol ya que gran parte de estas glorias se muestran en contra del DT y esto se traslada a los hinchas. Una situación que se vivió durante las últimas horas en donde increíblemente pidieron su destitución a 45 días de la cita y a 51 de jugar ante Argentina por la segunda fecha.

Durante una participación en el canal ESPN, quien prácticamente se quiso colgar el traje de DT fue Hugo Sánchez: "Si me llaman y me dicen que lo sacan, yo tomo la Selección Mexicana a 45 días del Mundial. Pero no es cuestión mía...", soltó mientras recibía la aprobación de los periodistas.

Una declaración con la que se postuló para volver a la Selección de México en la que estuvo desde el 2006, post eliminación con Argentina, hasta el 2008 con 26 partidos dirigidos, 13 ganados, 9 empates y 4 derrotas.

Finalmente, para confirmar su desacuerdo con que Martino sea el entrenador de México, Sánchez fue por más: "Yo lamento profundamente que el Tata Martino sea el director técnico de la selección nacional. Eso lo lamento profundamente", sentenció.

Los números de Gerardo Martino en México

Tras su gran momento en el Atlanta United de la MLS, Martino fue convocado por la Selección de México en 2018 con el objetivo de estar en Qatar 2022. Cuatro temporadas en donde logró clasificarse y donde fue campeón de la Copa de Oro 2019. En total, el Tata estuvo en 61 encuentros con 38 victorias, 13 empates y 10 derrotas. Un impresionante 69.4% de eficacia.