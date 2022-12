Uno es polémico: los 2 árbitros brasileros que podrían dirigir Argentina vs. Francia

Faltan pocos días para el día más esperado. Argentina y Francia se enfrentarán el próximo domingo para definir quién se quedará con la Copa del Mundo. Entre los detalles que restan definir de cara a la final, hay uno muy importante: la terna arbitral.

El último corte de la FIFA dejó sin posibilidades a muchos colegiados. Hoy, la lista de árbitros principales está compuesta por 12 apellidos (2 dirigieron semifinales y no tienen chances de estar en la final), de los cuales solo 3 pertenecen a la Conmebol. Atención, 2 son brasileros.

Raphael Claus es uno de ellos. Ya dirigió Canadá vs. Marruecos e Inglaterra vs. Irán. No parece tener muchas chances ya que ni siquiera fue elegido para ningún partido de eliminación directa. El tema es el otro...

Otra opción es Wilton Sampaio -también de Brasil- quien no tuvo un buen desempeño en el Francia-Inglaterra de cuartos. Pese a haberles sancionado dos penales, hubo muchísimas quejas de los británicos por faltas y penales no sancionados a favor de ellos.

+ Los árbitros con chances de dirigir la final

Raphael Claus (BRA)

Wilton Sampaio (BRA)

Jesús Valenzuela (VEN)

Abdulrahman Al-Jassim (QAT)

Abdulla Mohammed (UAE)

Mustapha Ghorbal (ALG)

Ismail Elfath (USA)

Anthony Taylor (ENG)

Danny Makkelie (NED)

Szymon Marciniak (POL)