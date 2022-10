Si se dan los resultados, el fútbol argentino podría tener uno de los capítulos más curiosos de los últimos años. Racing y Boca tendrán podrían definir el título con River e Independiente como "árbitros". Tanto el Millonario como el Rojo podrían "darle una mano" a su eterno rival para dar la vuelta olímpica.

La opinión de los hinchas es dividida. "El domingo tenemos que ganar", cantó la gente del conjunto de Avellaneda por su visita a La Boca pese a que algunos no quieren saber nada con la consagración de la Academia. Por el lado de los de Núñez pasa algo parecido, con el condimento de que será el último partido de Marcelo Gallardo en el club.

Las sospechas van a estar y en el medio quedarán los jugadores. Con este contexto, Óscar Ruggeri dio a conocer su postura sobre un hipotético caso donde un equipo tenga que "ir para atrás". "¿Te digo de verdad? Prefiero irme a mi casa. Te juro que si alguien del grupo viene y me dice 'che, hay que perder' me voy a mi casa", soltó el Cabezón.

"Yo, jugador de River, prefiero no jugar. Si la mayoría acepta, yo no juego", sentenció el campeón del mundo y agregó: "No se puede, no sé, no puedo. Sinceramente, ¿cómo hacés para perder? Con todo lo que uno siente adentro de una cancha".