A medida que pasan las horas crece la expectativa y el nerviosismo por lo que podría pasar este miércoles en el Monumental entre River y Vélez por CONMEBOL Libertadores. El Fortín se quedó con el juego de ida en Liniers gracias al gol de penal de Lucas Janson y parte con ventaja desde el pitazo inicial en Núñez, pero está claro que si algo caracteriza al elenco de Marcelo Gallardo es su coraje.

Tanto el Muñeco como los hinchas del Millonario coinciden en que lo mostrado por el equipo en el José Amalfitani fue una de las peores actuaciones de La Banda por Copa en el último tiempo. Después del "peor que esto no se puede jugar" de "Napoleón", los jugadores tienen en claro que no se puede volver a repetir y no se descartan sorpresas por parte del DT para intentar dar vuelta el resultado desde el arranque.

La buena noticia para Gallardo llegó a pocas horas del encuentro contra el Fortín. Después de haber salido en el inicio del choque contra Lanús por lesión, Nicolás De La Cruz recibió el alta médica tras perderse dos partidos consecutivos y River recupera una pieza clave en su funcionamiento. La ausencia del uruguayo se sintió -y mucho-, por lo que su regreso es un salto de calidad.

El entrenador de La Banda ahora deberá decidir qué cambios hará con respecto al XI que paró en Liniers durante el partido de ida. Está claro que el volante charrúa será de la partida estando al 100% desde lo físico, pero el esquema podría ser el gran sacrificado para que Julián Álvarez sea la única punta. Todo se define este miércoles.