Además de Carrascal, River puede recibir una importante suma de dinero por un ex jugador

River no pudo aprovechar el talento de Jorge Carrascal en su paso por el club y el colombiano no tuvo la explosión esperada tampoco, por lo que, al no ser considarado como jugador crucial en este 2022 para el Millonario, le buscaron un nuevo destino a modo de préstamo.

El equipo fue el CSKA de Moscú, quien obtuvo la cesión del ex 10 de River con un cargo de 300 mil dólares iniciales y una opción de compra obligatoria de 3 millones de dólares más. Y esta tarde se confirmó que el conjunto ruso hará efectiva la adquisición de Carrascal, por lo que ese monto le ingresará al conjunto de Núñez en esta transacción, siendo una gran noticia desde lo económico para River.

Sin embargo, Carrascal no fue el único que tuvo que marcharse del Millonario en el inicio de esta temporada en búsqueda de más minutos, ya que jugadores como Federico Girotti también emigraron y le dejaron dinero a cambio a River en su salida.

En concreto, "La Banda" recibió de Talleres un monto de 1.2 millones de dólares por el 50% del pase en el último mercado de pases, y según informó esta tarde La Página Millonaria, River podría recibir aún más dinero de este traspaso debido a unas cláusulas puestas en la negociación.

En la salida de Girotti a la T, se pusieron dos sumas de dinero por objetivos cumplidos para el oriundo de Acassuso, las cuales el conjunto cordobés tendrá que pagarle a River 50 mil dólares si el delantero disputa la mitad de los partidos que Talleres juegue en el año, algo que parece accesible porque es titular indiscutible. Además, otros 50 mil pueden sumarse si Girotti convierte al menos 12 goles durante el año, cosa que también parece auspicioso que suceda porque ya sumó tres en nueve partidos jugados.