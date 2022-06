El hincha de River se fue a acostar con una noticia que sacudió a todo Núñez: Gabriel Anello, conductor de Super Mitre Deportivo, se animó a confirmar que "Luis Suárez será presentado en las próximas horas como refuerzo". La respuesta del Pistolero tendrá lugar durante esta semana, luego de haber pedido un plazo de, al menos, una semana para tomar la decisión. ¿Se hará?

El programa emitido en la medianoche del martes por Radio Mitre dejó a los fanáticos del Millonario con una sonrisa, luego de la confirmación del periodista por un refuerzo estelar tanto para Marcelo Gallardo como para el fútbol argentino; algo similar a lo que ocurrió con Carlos Tevez en su llegada a Boca tras haber disputado la final de la Champions League con Juventus.

Sin embargo, Anello no quedó conforme con el "boom" que generó la información brindada sobre Luis Suárez y se refirió a la situación particular de Julián Álvarez, quien dejará la institución a mediados de julio para incorporarse a la pretemporada del Manchester City bajo las órdenes de Pep Guardiola... ¿o no?

Contrario a como se pensaba, el conductor dio un giro de trama y dio un fuerte anuncio que festejará todo River si se hace realidad. "No tengo ninguna duda de que Julián Álvarez se va a quedar en River. Viaja el 7, se reúne con Guardiola, hará los primeros días de pretemporada y vuelve a la Argentina para jugar con River los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Eso va a pasar. Es la información que yo tengo a esta hora", afirmó con certezas Gabriel Anello en Super Mitre Deportivo.

De confirmarse la continuidad del "Araña" en Núñez para el segundo semestre del 2022, podríamos estar hablando prácticamente de un refuerzo de jerarquía absoluta. Ni el propio Marcelo Gallardo imaginaba poder contar con el oriundo de Calchín, a pesar de alguna ilusión pasajera, pero la noticia podría confirmarse en los próximos días en relación a lo que contó Anello en Radio Mitre. Otro bombazo informativo.