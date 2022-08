Desde su llegada en junio de de 2014, ningún director técnico en la primera división del fútbol argentino ha estado más tiempo al mando de un equipo como Marcelo Gallardo en River. El entrenador nacido en Merlo posee uno de los ciclos más largos del mundo en la actualidad y por su enorme éxito (siendo una de las épocas de mayor gloria en la historia del Millonario), los hinchas de La Banda quieren que su continuidad en River sea eterna.

De hecho, Jorge Brito ha declarado eso mismo cuando fue consultado sobre la continuidad del "Muñeco". "Si dependiera de mí, Gallardo firmaría por otros tres años", sentenció Brito tiempo atrás. Sin embargo, esto estaría lejos de darse. Es que la periodista Alina Moine, quien múltiples veces fue relacionada con el entrenador de River en la vida personal, confesó lo que Gallardo pretende de su futuro.

"Le doy un 0,01% de posibilidades de renovar contrato por tres años", afirmó la conductora de ESPN, justificando que "sus últimos contratos tuvieron una duración de un año, y siempre se trajeron refuerzos con proyección, muchos jugadores en los cuales Gallardo proyectaba el futuro".

Pero, esto no supone que Marcelo Gallardo no renueve su vínculo con el Millonario a fines de año, donde expira su contrato, sino que no lo haría por una extensión a largo plazo. Sobre esto, Moine explicó que "una renovación año a año, como siempre, ya será algo muy personal. Lleva ocho años, es muchísimo", donde además añadió: "La temporada termina temprano, hay un receso muy largo y la pretemporada empezará recién en diciembre. Es un período de reflexion para Gallardo, que podrá analizar cuántas energías y fuerzas tiene. Que no sea todo tan inmediato podría ser positivo para River".

Por último, dio su opinión respecto a lo que puede ser la renovación de Gallardo por un año más: "Sería hermoso que pudiera renovar, es lindo para el fútbol argentino contar con un técnico de estas características". ¿Será así?