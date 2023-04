Por la fecha 11 de la Liga Profesional, River recibirá a Gimnasia y Esgrima de La Plata, que viene de vencer a Racing como local, con el objetivo de sumar de a tres nuevamente, para estirar a cuatro puntos la diferencia con su escolta, San Lorenzo, que ya hizo los deberes tras ganar a Boca.

Para este partido, el entrenador de River, Martín Demichelis, tiene una duda en el armado de once inicial, ya que podría reaparecer José Antonio Paradela, quien fue suplente ante Huracán, en lugar de Salomón Rondón, autor de los dos primeros tantos del encuentro frente a los de Parque Patricios.

De cara a lo que será este encuentro, Demichelis decidió convocar a 23 jugadores, con la vuelta de Franco Alfonso al primer equipo, tras bajar a la Reserva para sumar minutos en el partido frente a Huracán, y tendrá dos bajas, una de ellas de Nicolás De La Cruz, quien a pesar de entrenar con el equipo, no fue citado por el entrenador.

Además del mediocampista uruguayo, el DT del Millonario tendrá otra baja, en la zona defensiva, debido a que el lateral derecho Andrés Herrera no está convocado, por lo que la primera variante para reemplazar a Milton Casco será Robert Rojas y no el ex San Lorenzo, que jugó ante The Strongest por Copa Libertadores.