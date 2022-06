River cerró un domingo ideal tras vencer a Unión con un aplastante 5 a 1 en Santa Fe, resultado que le permitió salir del fondo de la tabla y cortar una sequía de tres encuentros sin marcar, algo que casi no tenía precedentes en la historia del Millonario por torneos locales. Julián Álvarez estuvo intratable: hizo dos goles y repartió dos asistencias. Además, Braian Romero se "sacó la mufa" y volvió a gritar.

Marcelo Gallardo brindó su clásica conferencia de prensa post-partido y, además de celebrar el regreso del equipo a la victoria, respondió las consultas del mercado de pases en referencia a los delanteros que pueden llegar a Núñez. En este caso particular, la pregunta fue por Luis Suárez y Lucas Beltrán.

"No ha cambiado mucho la situación, no tengo nada para decir al respecto. Veremos cómo se desarrolla el inicio de la semana para ver si hay novedades", afirmó el entrenador de River que, por ahora, no tiene nuevas noticias para anunciar y siguen a la espera de la respuesta del uruguayo y la resolución del juvenil en Colón.

Sin embargo, mientras se desarrollaba el River-Unión, se confirmó el acuerdo entre Junior y La Banda para transferir a Miguel Borja. Desde Núñez se estiraron a los 5,5 millones de dólares que pidió el Tiburón y solo resta acordar los plazos de pago para que el colombiano aterrice en Argentina para hacerse la revisión médica. ¿Llega el primero?