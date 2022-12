Casi en silencio a causa de la fiebre mundialista, el plantel de River volvió a encontrarse durante la jornada del sábado para comenzar los preparativos de cara a la primera temporada sin Gallardo. Un regreso que dejó una gran noticia para Martín Demichelis y su cuerpo de trabajo.

Pensando en cómo será el plantel que tenga a disposición para disputar la Liga Profesional de Fútbol, la Copa Libertadores y la Copa Argentina, Martín Demichelis ya conoce cual será el futuro inmediato de Rodrigo Aliendro ya que el volante llegó con muy buenas noticias.

A casi tres meses desde que fue operado a causa de una fractura de macizo facial con hundimiento del malar derecho que sufrió ante Boca, Rodrigo Aliendro podrá realizar la pretemporada a la par del grupo ya que se lo vio muy bien y recibirá el alta médica que le permite trabajar en los ejercicios de contacto.

Si bien hace rato que el jugador puede entrenarse y moverse con el resto de sus compañeros en ejercicios técnicos y físicos, el mismo no podía hacer fútbol o participar de los trabajos en donde se pueda producir un golpe que lo afecte en su recuperación. Un cuidado del cual ya no deberá estar pendiente para buscar convencer al nuevo DT de ser titular.

De esta manera, con Aliendro a la par del grupo, Demichelis no solo espera por la recuperación de Paulo Díaz sino que también aguarda por la definición del contrato de Juan Fernando Quintero. Vale destacar que el colombiano no volvió de sus vacaciones y no se sabe qué pasará con él.