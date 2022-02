Marcelo Gallardo le dió la confianza al jugador uruguayo de ser titular luego de dos partidos y este respondió de buena manera: "Intento ponerme a punto para no sufrir el semestre".

De La Cruz volvió al gol en River a pura emoción pero no se fue contento: "Perdimos dos puntos"

En uno de los clásicos que tuvo la fecha 4 de la Copa de la Liga, al River de Marcelo Gallardo se le escapó el partido en la segunda parte tras ir ganando 2-0 y una de las figuras que tuvo el encuentro, el uruguayo Nicolás De La Cruz consideró que el conjunto Millonario fue el gran perjudicado con el empate.

En una tarde en la cual volvió a ser titular luego de dos partidos presencia en el Millonario, Nicolás De La Cruz fue uno de los puntos altos del equipo y realizó una fuerte autocrítica: "Sentimos que perdimos dos puntos. Fuimos un equipo en el primer tiempo y otro totalmente distinto en el segundo", comentó sincero en conferencia de prensa.

Sin embargo, y pese a que al Millonario se le escapó un partido que tenía prácticamente en el bolsillo, De La Cruz no se desespera ya que "siempre se ve lo mejor de nosotros cuando agarramos rodaje" y el uruguayo consideró que "con el correr de los partidos intentaremos encontrar nuestra mejor versión".

Por otro lado, y más allá del empate, De La Cruz completó un gran partido luego de sus recientes problemas físicos y confesó que "en estos últimos días me he intentado poner a punto para no sufrir el resto del semestre". Igualmente, el volante concluyó que "es indiferente el nombre del que jueguen" haciendo referencia a su ausencia en los últimos dos partidos.

Vale destacar que sin convertir desde el 15 de septiembre de 2021 ante Newell's, el gol marcado por Nicolás De La Cruz para el 2-0 parcial de River en el entretiempo significó un descargo muy importante para el jugador al cual se lo notó claramente emocionado tras anotar después de cinco meses.