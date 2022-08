A un día del duelo que tendrá River ante Tigre en Victoria por una nueva fecha de la Liga Profesional, el club millonario presentó la lista de convocados para el cotejo y allí hubo varias cuestiones llamativas. Para empezar, Matías Suárez y Milton Casco están de regreso tras sus cuadros gripales, donde también se sumó nuevamente Paulo Díaz dejando atrás el desgarro que lo marginaba de las canchas.

Además, se destacaron no solo vueltas, sino también ausencias, ya que David Martínez volvió a quedar fuera de la lista por la lesión que aún lo aqueja y, por decisiones plenamente deportivas, Tomás Pochettino y Leandro González Pirez también fueron marginados de los concentrados para enfrentar al "Matador".

No es una novedad esto, ya que en las últimas presentaciones de River no fueron tenidos en cuenta por Marcelo Gallardo, tanto con esta drástica medida de no ser siquiera convocados o bien, sin tener minutos en el campo de juego. Y es por eso que, salvo un cambio rotundo de planes, ambos futbolistas arribados el mercado de pases de principios de año desde la MLS no seguirán en el Millonario, yéndose ambos en diciembre de este 2022.

Hace más de un mes que ninguno de los dos jugadores ven minutos (Pochettino desde el 2-2 vs Vélez el 18 de julio, mientras que González Pirez desde el 11 del mismo mes en la derrota frente a Godoy Cruz). Y debido al nivel de sus competidores en los puestos dentro de la cancha, parecerían no tener muchas posibilidades de dar un giro de 180 grados para revertir la situación.

Para cada uno de ellos, los contextos son distintos. En el caso de Pochettino, el volante está a préstamo desde el Austin FC y tiene que una opción de compra de 6 millones de dólares, cláusula que River no ejecutaría y así se irá del Millonario a fin de año. En el caso de Pirez, su préstamo con el Inter Miami tiene fecha hasta mediados del 2023, pero no descartan que en estas condiciones, la cesión sea interrumpida en diciembre. ¿Días contados para ambos en La Banda?