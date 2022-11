River tuvo un 2022 para el olvido. Con una floja participación en la Copa Libertadores y llegando al final de la Liga Profesional sin chances de campeonar, el Millonario no tuvo un año positivo. Para colmo, lo terminó con la partida de Marcelo Gallardo, quien dio por terminado su ciclo tras más de ocho años. Ahora, Martín Demichelis fue presentado y se animó a apostar en grande.

Micho, quien ya tuvo un paso por el club de Núñez como futbolista, ahora tendrá la oportunidad de ganarse un lugar en el corazón del hincha reemplazando a Napoleón y puso bien alta la vara en la primera charla que tuvo con el sitio oficial. ¡Va por todo!

Demichelis no se achica como DT de River: "No tengo dudas de que..."

En medio de la entrevista de bienvenida con el sitio oficial del Millonario, el flamante DT que fue a buscar Jorge Brito al Bayern Múnich se mostró confiado: "No tengo dudas de que el hincha de River va a disfrutar".

Además, el ex futbolista de la Selección Argentina, contó: "Para mí es un honor tener esta oportunidad. Siempre me sentí cerca del club como ex jugador e hincha... No es poca cosa llegar después de Marcelo (Gallardo), el entrenador más glorioso de la institución".

Para cerrar, Demichelis agregó: "Es maravilloso ver el crecimiento de River. A pesar de estar en un momento complicado del fútbol argentino y del país en general, River no para de crecer y eso es increíble".