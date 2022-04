La fractura de tibia y peroné de Robert Rojas conmovió a todo el fútbol argentino. El defensor de River, uno de los más queridos del vestuario, fue víctima de una innecesaria patada de parte de Aldair Rodríguez y estará alejado de las canchas durante varios meses.

Cuando suceden estas cosas, es imposible no pensar en la familia del jugador que vivió la situación a la distancia. Por eso, Nicolás Rojas, padre del Sicario, habló en Super Mitre deportivo y contó sus sensaciones y lo que pudo hablar con su hijo.

En principio, el papá del defensor contó qué le dijo cuando se comunicó con él: "Hablé con mi hijo, no con los médicos. Me dijo que le iban a hacer estudios y desde que entró al hospital no sabemos nada. Me dijo que estaba tranquilo, que no había nada que hacer. 'Tranquilizate nomás', me dijo".

"No me dijo si estaba enojado o no, solo que le dio un patadazo. Cuando pasó estaba tranquilo hasta que el periodista dijo que Robert estaba llorando. Al principio pensé que era normal, pero cuando hay lágrimas te das cuenta que es otra cosa", afirmó el padre de Rojas.