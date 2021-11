Desde que River fue campeón oficialmente de la Liga Profesional de Fútbol no se habla de otra cosa que no sea de la continuidad, o no, de Marcelo Gallardo en el Millonario. Dudas que se acrecientan cada vez más ya que desde la Selección de Uruguay apuesta fuerte por el Muñeco y hasta habría presentado una propuesta.

Un tema que mantiene en vilo a toda Argentina y Uruguay y que además ya cruzó el charco ya que el capitán de la Celeste se hizo eco de la oferta y opinó al respecto: "Sería un privilegio tenerlo como DT de Uruguay", declaró Luís Suarez desde la alfombra roja del Balón de Oro.

El delantero del Atlético Madrid no se hizo el desentendido ante la consulta del corresponsal de TNT Sports y siguiendo la línea de su Federación, hizo fuerza para que el Muñeco termine aceptando la oferta de Uruguay para hacerse cargo de una Selección que está complicada en cuanto a la clasificación.

Vale destacar que actualmente el equipo Celeste se ubica séptimo en las Eliminatorias Conmebol a solo un punto de Perú y Colombia, quienes están en los puestos de repechaje y clasificación respectivamente. De este modo, los próximos partidos para el equipo que ya no cuenta con Tavarez serán de vital importancia.

Por otro lado, Luís Suarez se hizo presente en la ceremonia por el Balón de Oro pese a que finalizó en el puesto número 17 de la nómina entregada por France Football.