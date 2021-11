El martes, Vélez venció a Argentinos por 2-0 y Lucas Pratto coronó la noche con su gol. Emocionado, el delantero soltó un mensaje que pareció dedicado a River y generó todo tipo de especulaciones.

"No me quiero poner a llorar, no sirve. Solo agradecer a mi familia, a mi mujer y a Vélez que confió en mí cuando me dejaron tirado en bastantes lugares. Solo tengo palabras de agradecimiento para este club, que me abrió dos veces la puerta en momentos difíciles de mi carrera", dijo el "Oso". Para despejar todo tipo de polémicas, el delantero ahora le envió unas palabras al club campeón del fútbol argentino.

"Felicitaciones, amigos. Feliz por ustedes y por su fútbol", señaló Pratto, ganador de cuatro títulos con la banda roja, entre ellos la Copa Libertadores 2018.

Además, otros dos exjugador de River se sumaron a los saludos. Lucas Alario escribió: "Felicitaciones por el titulo, River Plate. Saludo grande a toda su gente". Y Juan Fernando Quintero publicó: "Felicidades amigos, CAMPEONES".