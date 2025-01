Vélez Sarsfield viene de ser campeón de la Liga Profesional 2024 y uno de los mejores equipos del fútbol argentino. Sin embargo, durante los últimos días, ya sufrió las bajas de su entrenador Gustavo Quinteros y de su figura Claudio Aquino. Ahora, se le sumará Valentín Gómez, quien pese a estar en la mira de River y Boca, está cerca de arreglar su llegada al Cruzeiro de Brasil.

Quinteros decidió marcharse al Gremio de Brasil, mientras que Aquino hizo lo propio al irse libre a Colo Colo tras rechazar una propuesta del propio ‘Fortín’. Ahora, el siguiente en irse sería uno de sus jóvenes referentes, quien aceptó marcharse al fútbol brasileño, pese a que había manifestado su intención de irse a Europa.

Según informó el colaborador de BOLAVIP, Germán García Grova, Vélez y Cruzeiro tienen “negociaciones avanzadas” para la transferencia de Valentín Gómez. La operación oscila los 10 millones de dólares, monto de la cláusula del jugador, pero se pagaría en cuotas.

De esta manera, el fútbol brasileño se lleva a otra de las jóvenes figuras que tiene el torneo argentino, una constante que se ha dado en los últimos mercados de pases. A su vez, el defensor de 21 años se sumaría a un plantel que cuenta con Lucas Romero, ex Vélez, Lucas Villalba, Juan Ignacio Dinenno y Lautaro Díaz.

Valentín Gómez estuvo cerca de River, pero no llegó

Desde que terminó la Liga Profesional, Valentín Gómez estuvo en la lista de posibles refuerzos de River y Boca. Su gran nivel desde hace un par de temporadas en Vélez Sarsfield llevó a que ambos clubes grandes de Argentina se interesen en su llegada.

Valentín Gómez, defensor de Vélez (X @Velez).

Más aún, a mitad de 2024, el defensor categoría 2003 estuvo muy cerca de llegar a River, a préstamo. El City Group iba a comprar su pase para luego prestarlo al ‘Millonario’, pero el jugador no pasó la revisión médica, luego de que se le detectó un síndrome meniscal en la rodilla izquierda. Aún, así buscaron comprar una parte de su pase, pero no hubo acuerdo.

Si bien el propio jugador confirmó que padecía la lesión, ésta no le impedía jugar. “Tengo una lesión en el menisco que no me impide rendir al máximo de mi nivel. Eso salió en la revisión y el City Group fue para atrás”, supo confirmar en una entrevista con ESPN.

Pese a contar con la dolencia, se transformó en uno de los líderes futbolísticos de Vélez y lo llevó a ganar el título de la Liga Profesional 2024, además de llegar a la final de la Copa Argentina (perdió ante Central Córdoba).

Boca sondeó a Valentín Gómez entre las muchas opciones para la zaga central

Valentín Gómez también fue vinculado con Boca Juniors durante este último año. Sin embargo, nunca realizó una oferta concreta. Aunque, estuvo en la mira durante las últimas semanas, sobre todo por un pedido de Fernando Gago de reforzar la defensa con un marcador central con perfil zurdo.

Sin embargo, el ‘Xeneize’ optaría por otras opciones como Ayrton Costa, quien estaría en negociaciones para arribar por pedido del Consejo de Fútbol, y Gonzalo Piovi, éste pretendido por el propio Gago.

