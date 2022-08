River buscaba retornar a la victoria en condición de local después de lo que fue el choque ante Sarmiento, donde los dirigidos por Marcelo Gallardo no tuvieron una buena noche. Si bien consiguieron el triunfo ante Independiente, y eso les dio aire, para seguir en la pelea por el campeonato deberán vencer a Newell’s.

Si bien en la semana se había confirmado que Esequiel Barco no iba a estar presente por una lesión sufrida ante Independiente, y Nicolás De la Cruz sería su reemplazante, no iban a darse muchas modificaciones.

Gallardo sorprendió a todos con la inclusión de Juan Fernando Quintero, quien ocupará el lugar de Rodrigo Aliendro. Pero el que le generó un enorme dolor de cabeza al entrenador fue Paulo Díaz. El chileno, a último momento, se quedó afuera del duelo ante la Lepra, y se conoció el motivo.

Durante la entrada en calor, Díaz sufrió una molestia en el cuádriceps de la pierna izquierda, por lo que Marcelo Gallardo prefirió darle rodaje a Javier Pinola y no arriesgar al ex Palestino, ya que River tendrá que afrontar varios encuentros de manera consecutiva en los próximos días. Si bien no está confirmado que le realicen estudios para descartar una lesión más severa, en el cuerpo médico del Millonario no lo descartan.