En el mundo River ya dejaron bien atrás la goleada ante Sarmiento, y se focalizaron de lleno en el encuentro de la Libertadores ante Fortaleza, que se disputará este jueves a las 19. Y para ello, Gallardo está preparando al mejor equipo posible, donde irán detrás de la clasificación a los Octavos de Final.

Si hubo algo que le complicó el panorama al entrenador fue la gran cantidad de ausentes por diferentes motivos: suspensiones, lesiones y convocatorias a las diferentes selecciones sudamericanas para las últimas jornadas de las Eliminatorias CONMEBOL. Y ahora, uno de sus mejores jugadores podría quedar relegado del choque en Brasil.

A lo largo de las últimas horas, el periodista de TyC Sports, Patricio Burlone, confirmó que Gallardo estaba resguardando a Matías Suárez por una dolencia en la rodilla operada de sinovitis, y si bien estuvo presente frente a Colo-Colo y Sarmiento, la molestia genera que no pueda jugar desde el inicio.

El delantero cordobés no entrena diferenciado, pero sí realiza algunas sesiones de kinesiología para espantar a los dolores que no le permiten completar los 90 minutos. Y si bien no está confirmado que viaje a Brasil, sí es un hecho que, en caso de integrar la lista de concentrados, no irá desde el inicio.

Para visitar a Fortaleza, la idea de Gallardo es colocar a lo mejor que tiene disponible, por lo que River saldría al campo de juego con Franco Armani; Andrés Herrera, Paulo Díaz, David Martínez, Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Santiago Simón, Nicolás De la Cruz, Esequiel Barco; y Julián Álvarez.