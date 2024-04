Lamentablemente, las lesiones marcaron la carrera de Matías Suárez. El delantero cordobés no la pasa bien con su físico desde 2021, cuando se operó de la rodilla y nunca se recuperó del todo. En estos últimos tres años, el Oreja nunca logró encontrar continuidad, aunque cuando le tocó jugar mostró toda su jerarquía.

Tras salir de River en diciembre de 2023, Luis Fabián Artime confió en él y lo llevó a Belgrano para que viva su tercer ciclo. En los catorce partidos que disputó el Pirata en la Copa de la Liga, Matías Suárez apenas sumó minutos en seis de ellos y no convirtió goles. El pasado domingo hubo una Asamblea General Ordinaria en el Gigante de Alberdi y un socio le cuestionó a Luifa la contratación del ex River.

“Luifa vos fuiste capitán, él se fue. Luifa, no te voy a putear, pero no seamos boludos. Yo no vengo a una asamblea a putear, soy socio”, dijo un socio que tomó la palabra. Inmediatamente, desde el escenario montado en el campo de juego, Luifa Artime le respondió: “El principal responsable soy yo. Me hago cargo de la decisión de haber traído a Matías Suárez. Cerrado el caso Matías Suárez”.

Luifa Artime continuará como presidente de Belgrano hasta 2027. (Foto: Prensa Belgrano).

¿Qué tiene Matías Suárez?

Matías Suárez se operó de su rodilla derecha en octubre de 2021, después de mostrar un gran rendimiento en River desde su arribo en 2019. Tras la intervención, Suárez nunca volvió a tener regularidad, en la gran mayoría de los casos por padecer sinovitis, es decir, la acumulación de líquido en la rodilla operada. También en el medio sufrió un desgarro que le llevó más tiempo de la cuenta la recuperación.

Belgrano y sus dos desafíos

El Pirata quiere terminar primero en el Grupo C de la Copa Sudamericana. Hasta el momento, con tres partidos disputados, se encuentra en el primer puesto con cinco unidades, las mismas que Inter de Porto Alegre. Cabe recordar que a los cordobeses se le vienen dos partidos de local en los que necesita sacar los seis puntos: ante Delfín en 9 de mayo y frente a Real Tomayapo el 15 del mismo mes. Además de sellar su pase a octavos de la Sudamericana, los de Alberdi quieren hacer una buena Liga Profesional y clasificar por segundo año consecutivo a competiciones internacionales.