Matías Suárez estuvo muy cerca de firmar un nuevo contrato con River Plate a finales de 2023. Si bien no se encontraba entre las prioridades para el técnico Martín Demichelis y jugó pocos minutos, todo daba a entender de que la renovación de contrato estaba acordada. Sin embargo, al final, optó por dejar el club de Núñez y retornó a Belgrano de Córdoba.

Por primera vez desde su salida de River, Suárez rompió el silencio y habló de lo que fue ese último tiempo dentro del conjunto millonario. Confesó que tuvo sus diferencias con el entrenador y que tuvo hasta tres propuestas diferentes de la propia dirigencia riverplatense para renovar.

“El club me ofreció tres contratos, uno mejor que el otro, para seguir en el club. La decisión de irme de River fue mía. Sentí que debía volver a Belgrano para devolverle lo que me dio“, dijo en una entrevista con TyC Sports. Y agregó: “La decisión de irme se la comuniqué al entrenador“.

¿Cómo era la relación entre Matías Suárez y Martín Demichelis?

Si bien no se fue mal de River Plate, la relación con Martín Demichelis fue uno de los temas que tocó Suárez en esta nota. En este sentido, hubo una molestia de parte del delantero para con el técnico debido a sus pocos minutos en cancha.

“Hablé con Demichelis y saneamos diferencias. La realidad es que a mí me molestaba no tener minutos en River, o que digan que estaba solo para 30 minutos cuando yo no lo sentía así“, comentó el actual jugador de Belgrano.

El presente de Matías Suárez en Belgrano de Córdoba

Matías Suárez llegó a Belgrano de Córdoba a mitad de enero. Si bien realizó la pretemporada, no pudo jugar los primeros partidos de la Copa de la Liga Profesional 2024 debido a problemas físicos. Apenas disputó 61 minutos en este torneo en los últimos cuatro partidos del Pirata.

¿Cómo fue el paso de Matías Suárez por River Plate?

Suárez jugó cinco temporadas en River. Disputó un total de 133 partidos donde marcó 40 goles y dio 30 asistencias, según Transfermarkt. Pero, en su último año de contrato, en 2023, sólo jugó 220 minutos en 15 partidos (dos tantos y una asistencia). Ganó un total de siete títulos.