Si bien Enzo Pérez ya viene coqueteando con la idea desde hace un tiempo, durante el domingo libre que tuvo el plantel, el capitán del Millonario dio un paso más hacia un futuro sin la banda roja cruzando el pecho y los hinchas comenzaron a temer por la posible partida del jugador que ganó absolutamente todo.

Con un contrato que finaliza en diciembre de este 2023, Enzo comenzó a jugar con la idea a finales del año pasado destacando que todavía queda un sueño pendiente antes de cerrar su carrera. Por este motivo, preparándose para cumplirlo, se lo pudo ver en la cancha de Ferro durante el domingo.

Por la octava fecha de la Primera Nacional, Deportivo Maipú de Mendoza visitó a Ferro y como Pérez tenía la tarde libre se acercó hasta Caballito para alentar al equipo que lo formó como jugador y que también será el club de su despedida del fútbol. Una decisión tomada e informada hace tiempo.

Con victoria incluida para los mendocinos por 1-0, Enzo Pérez se fue contento del Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri e inmediatamente puso el foco en lo que será el partido debut por Copa Libertadores de América ante The Strongest en la noche del martes, a 3.600 metros sobre el nivel del mar.

Vale destacar que, pese a que no se había dado de ver a Enzo en la cancha, su intención de partir la dejó clara en el pasado: "Mi despedida no va a ser con esta camiseta, lo dije hace 10 años. Sigo disfrutando, sigo aprendiendo, pero me voy a retirar en Deportivo Maipú por un deseo personal y familiar", un deseo que poco a poco se cumple.