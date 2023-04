Dos días después de la derrota ante The Strongest en La Paz, en River todavía se sienten las consecuencias físicas del paso por la altura y esto podría hacer que Martín Demichelis no pueda poner ante Huracán el equipo que hubiese querido.

River inició con derrota su participación en la edición 2023 de la Copa Libertadores, aunque no se puede decir que no estuviera dentro de los planes si se tiene en cuenta cuánto le ha costado a los equipos argentinos a lo largo de la historia hacer pie en la altura de La Paz, condición que aprovechó The Strongest sumándole como complemento un buen funcionamiento futbolístico.

Pero esos más de tres mil metros han dejado algunas secuelas que podrían trasladarse incluso al próximo compromiso del Millonario en Liga Profesional de Fútbol, donde el domingo y visitando a Huracán en Paque Patricios tendrá el compromiso de defender por una jornada los cuatro puntos que lleva de ventaja en la cima de las posiciones sobre sus más inmediatos perseguidores: San Lorenzo, Racing y Rosario Central.

Según informó esta mañana Juan Cortese en TyC Sports, en el plantel de River todavía son notorias las consecuencias físicas que ha provocado el esfuerzo extra que supuso a los futbolistas jugar el martes en la altura, motivo por el cuál se está siguiendo con especial atención la evolución de cada jugador antes de determinar si Martín Demichelis podrá contar o no con el once de gala que tiene en mente.

La buena noticia para el entrenador es que Nicolás De La Cruz ha evolucionado bien de las nuevas molestias en su rodilla con que había terminado el partido ante Unión y que lo habían dejado fuera del partido ante The Strongest. También por no haber sido titulares en La Paz, Nacho Fernández, Milton Casco y Leandro González Pirez estarían desde el arranque el domingo.

Un futbolista que reconoció no haberla pasado nada bien el martes fue Lucas Beltrán, quien reconoció haber jugado mareado los minutos que estuvo en cancha. Esto podría llevar a Demichelis a darle descanso, al menos dejándolo en el banco de suplentes, para probar a su vez otras variantes en la ofensiva ya sea con Borja o con Rondón. La misma evaluación podría hacer con Enzo Pérez, uno que siempre quiere estar pero que a los 37 años debe comenzar a regular los esfuerzos para poder estar a tope en los partidos decisivos de la temporada.