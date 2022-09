Solamente quedan horas para que River y Boca se vuelvan a cruzar las caras. Este domingo, en La Bombonera, los comandados por Marcelo Gallardo buscarán quedarse con un triunfo que les permita quedar cerca de Atlético Tucumán, quien volvió a liderar la Liga Profesional.

A lo largo de toda la semana, la gran pregunta que se hicieron dentro del mundo River era si Pablo Solari podría jugar el Superclásico, ya que es una de las armas letales que tiene el Muñeco dentro del plantel.

Si bien el ex delantero de Colo-Colo estuvo mejorando, Gallardo no quería arriesgarlo para que no lo perdieran durante mucho tiempo. Y no es para menos, ya que restan pocos partidos para que culmine el campeonato y será vital su presencia. Pero en la última práctica del Millonario volvió a ser exigido.

Después de que los integrantes del cuerpo técnico probaran a Solari, se conoció cómo fue su rendimiento: "Respondió muy bien y hay chances de que sea titular", manifestó el periodista Sebastián Srur en sus redes sociales. Y añadió: "Mañana lo vuelven a exigir". Por el momento, Gallardo no definió si el nacido en San Luis jugará desde el minuto cero o será Esequiel Barco quien comience el Superclásico. Pero la expectativa es muy grande. ¿Jugará?