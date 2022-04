Después de que Racing le ganara a Platense en Vicente López y le metiera presión a River, que debía obtener los tres puntos para no perderle pisada en la Zona A de la Copa LPF, los dirigidos por Gallardo fueron dominados, sufrieron y no jugaron bien, pero a partir de la jerarquía pudieron vencer a Argentinos Juniors.

Enzo Fernández fue de los mejores jugadores del partido, donde aportó un magnífico gol y, a partir de una corrección del Muñeco, evitó que el Bicho pudiera dominar la mitad de la cancha. Y si bien se mostró orgulloso por la majestuosa actuación que tuvo, adjudicó el triunfo a sus compañeros.

"Tuve un gran partido, pero creo que el equipo funcionó bien. En el primer tiempo no encontramos los espacios, Argentinos se paró bien", analizó en el campo de juego, a través de los micrófonos de TNT Sports. Y explicó qué fue lo que le corrigió el DT para que pudieran encontrar el equilibrio en el mediocampo: "Gallardo nos dijo que Zucu presione a Florentín y que yo me cerrara para que no quedara el medio sin gente, ahí aprovechamos para controlar la pelota".

Fernández no pudo evitar emocionarse y confesar su gran anhelo, ya que los hinchas de River lo ovacionaron luego de que el Muñeco lo reemplazara en el complemento: "Se me puso la piel de gallina, porque siempre soñé que el Monumental me ovacione. Estoy cumpliendo un sueño", manifestó.

"La confianza es fundamental para no sentir el cansancio. Los referentes me ayudan mucho, estoy feliz por el momento que estoy teniendo y espero seguir así", concluyó el ex Defensa y Justicia que, de a poco, le mete presión a Scaloni para ser convocado a la Selección Argentina de cara al Mundial de Qatar.