Cuando el oficialismo en River soltó que Jorge Brito Jr. iba a ser el candidato a presidente, la comisión directiva que terminó ganando las elecciones desplegó su mayor arma para captar el voto del socio: la renovación del Monumental. Unos meses después, y ya dentro del cargo, se terminó de oficializar este ambicioso proyecto.

Con un evento realizado en el SUM del club, River invitó a los medios de prensa y varios ídolos de la institución para anunciar lo que será la renovación del estadio. Financiado en mayor medida por el naming (sponsor al nombre del mismo), la renovación debería estar terminada en junio del 2024.

Con un proyecto que consta de tres partes, la primera ya se llevó a cabo reemplazando el césped, Jorge Brito anunció lo que se viene: "Entendemos que es un hito y requiere de un proceso de este estilo. Es elevarlo a todos los organismos de Gobierno, primero a la Comisión Directiva y el 23 de febrero a la Asamblea de Representantes de socios", comentó.

Con la esperanza de que no haya ningún problema y todo termine aprobado por las partes correspondientes, en River comenzarán cuanto antes a construir las plateas bajas en los sectores donde ahora se ubican las lonas de publicidad. Posteriormente, se avanzará a reemplazar todas las butacas del estadio.

Como este último proceso requiere mucho tiempo sin actividad. en River deben trabajar como un relojito para aprovechar el parate del Mundial de Qatar y algunas semanas de enero 2023, para comenzar el cambio antes del comienzo del torneo.

Con un proyecto que costará 40 millones de dólares, en el Millonario buscarán financiar la remodelación con el dinero ingresado por el naming y con plata del club. Además, el principal objetivo es no sacar nunca del estadio al equipo para no complicar al socio que es abonado ya que no hay Estadio que pueda recibir a la totalidad que tiene River.