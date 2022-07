Angileri fue presentado en Getafe y no se olvidó de River: "Me siento..."

Luego de su conflicto y su salida de River por la puerta de atrás, Fabrizio Angileri se convirtió en nuevo refuerzo del Getafe. El lateral izquierdo fue presentado esta mañana en su nuevo club y no ocultó su felicidad por llegar a la liga española.

"Siento una alegría inmensa de poder estar en el fútbol europeo. Es el sueño de cualquier jugador sudamericano y vengo con ganas de triunfar y con ganas de hacer las cosas bien", expresó el mendocino, que siempre manifestó su deseo de jugar en el Viejo Continente.

"Tengo la posibilidad de poder demostrar y estoy contento con esta oportunidad. Las ultimas temporadas en River tuve la suerte de tener ofertas de otros clubes, pero la de Getafe me sedujo, ha sido un Club muy competitivo en los últimos años", soltó el zurdo en su primera mención al Millonario en la conferencia y agregó: "Pregunté a muchos colegas con pasado aquí, me hablaron maravillas y la posibilidad de la gestión e interés hicieron el resto. Estoy agradecido al club".

Luego, hizo referencia a su ciclo bajo las órdenes de Marcelo Gallardo y a su salida: "Gracias a dios he tenido la oportunidad de tener un buen rendimiento en River, donde lamentablemente no he tenido la posibilidad de jugar últimamente. Me siento un jugador con experiencia. Creo que puedo explotar mis virtudes y ya estoy con ganas de jugar".