Tras la inesperada partida de Marcelo Gallardo, puertas para adentro en River se debatió largo y tendido para conseguir al sucesor del entrenador más exitoso de la historia. En el debate mediático se escucharon distintos nombres, además del elegido Martín Demichelis, y uno de ellos fue el de Germán Burgos.

El Mono volvió desde España luego de haber sido la mano derecha del Cholo Simeone en Atlético Madrid y su primera etapa como DT en Newell's no estuvo a la altura de las expectativas, pero sirvió para dar el primer paso en su nueva faceta profesional. Hoy, sin club tras haberse marchado del Aris de Salónica de Grecia, el exarquero piensa en volver a Núñez.

Con absoluta confianza en su capacidad y condiciones, Burgos asegurá que tendrá su retorno al Monumental. "Yo sé que voy a pasar por River seguramente y también por la Selección. Yo no me pongo techos para nada y sé que hay tiempo. El fútbol te coloca a los componentes en su lugar, siempre es así. Si no es ahora, será otro año, el otro año o el otro año", señaló en el podcast Bendita Afición.

El Mono no se rinde en la búsqueda de ser un DT consolidado dentro de su generación y tiene sus objetivos claros. "Mi idea es hacer el camino que me propuse, sino no hubiese sido Germán Burgos. Si yo no me propongo como primer entrenador, entonces no sería yo. Es buscar tu sueño y tu vida. Ahora quiero que me insulten a mí. Me cansé de que me aplaudan", sentenció. ¿Quién dice que no vuelve a River?