River está aprovechando los días de descanso para comenzar a encarar la mini pretemporada antes de que dé el puntapié inicial en la Liga Profesional, donde debutará frente a Defensa y Justicia, en Florencio Varela, el próximo domingo 5 de junio.

Gallardo sabe bien que, para tener un mejor semestre que el que finalizó con la histórica goleada en la Libertadores por 8-1 ante Alianza Lima, necesitará de refuerzos de jerarquía. Incluso, mantener a gran parte de la base del plantel. Pero ahora, podría producirse una baja muy sensible.

A lo largo de las últimas semanas, aparecieron sondeos desde Europa, donde Sevilla y Real Betis se interesaron en David Martínez. Y fue el propio zaguero central quien se refirió a su futuro en el Millonario, donde no pudo asegurar su continuidad. "Hasta ahora no me llegó nada, pero si llegan ofertas las voy a analizar tranquilo", afirmó.

Después de paralizar el corazón de todos los hinchas de River, incluido el de Gallardo, el ex Defensa y Justicia aseguró: "Mi cabeza ahora está acá y tengo ese sueño y anhelo de levantar la Copa Libertadores con el club. Sé que lo podemos lograr a base de esfuerzo", le comentó a TNT Sports en CNN Radio.