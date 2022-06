River ganó en el Monumental por 2 a 1 ante Lanús y comenzó a acomodarse en la Liga Profesional en lo que sigue siendo un irregular arranque de campeonato. Sin embargo, esta victoria en Núñez ante el Granate llegó en un momento justo al ser la previa al partido de ida contra Vélez de los octavos de final de la Copa Libertadores, duelo que se dará en el José Amalfitani el próximo miércoles 29 de junio.

+ ¡Descargá la app de Bolavip y ganate la camiseta de la Selección!

Al margen de la gran victoria que tuvo a José Paradela como gran figura del partido, ocurrió un suceso en el transcurso del primer tiempo que sin dudas marcó lo que fue la continuidad del duelo y que llamó la atención. Es que apenas cuando promediaba la etapa inicial, Nicolás De La Cruz acusaba una dolencia en la parte inferior de su pierna derecha producto de un golpe y preocupó a Gallardo.

Pero, cuando el entrenador le consultó por lo que le sucedía, se dio un cruce de palabras entre los dos, en donde fue revelado por el periodista Gustavo Yarroch -presente en el campo de juego del Monumental- que a Gallardo no le gustó la contestación del uruguayo cuando le preguntó lo que le pasaba, lo que hizo que el DT millonario se enoje pida el cambio, dándole ingreso a Esequiel Barco en lugar de De La Cruz.

Posteriormente, con la salida del campo del volante charrúa, no estuvo presente el habitual saludo entre jugador y técnico cuando se da un reemplazo, algo que denotaba la tensión entre ambos. Luego del partido, Marcelo Gallardo se refirió a esta situación y trató de ponerle paños fríos: "Tuvo una molestia por el golpe, en un momento pensé que podía seguir y él también, pero fue algo que generó incertidumbre y yo necesitaba que me diera respuestas rápidas, porque no podemos correr riesgos ni esperar mucho en estos partidos cerrados", expresó.

Luego, añadió: "Decidí sacarlo rápido porque no quería correr el riesgo de que siga jugando con molestias y tampoco De La Cruz me daba muchas precisiones sobre si podía seguir o no". Y para cerrar, le brindó tranquilidad a todo River al afirmar que "está bien del golpe", y que espera que se recupere bien en estos días. Cosas que quedan en la cancha.