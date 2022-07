Después del durísimo traspié que tuvo River en el José Amalfitani por la CONMEBOL Libertadores, el elenco comandado por Marcelo Gallardo buscará resurgir, ganarle a Huracán y así continuar dando pelea en la Liga Profesional.

Si bien el Millonario viene de ganar en el certamen doméstico, donde el último fin de semana derrotó por 2-1 a Lanús, la producción futbolística mermó y el entrenador quedó muy enojado por lo realizado en Liniers. "Peor que esto no podemos jugar", sostuvo el Muñeco después de la caída.

Con la mente focalizada en el duelo que se disputará en Parque Patricios, este domingo a las 21, Gallardo dio a conocer la lista de convocados y sorprendió con las ausencias de Enzo Pérez, Milton Casco, Paulo Díazy Nicolás De la Cruz. De hecho, se esperaba que el ex lateral de Newell's pudiera ganar minutos frente al Globo después de haberse lesionado.

En el caso del capitán, con pasado en Valencia y Benfica, se trata de una cuestión de descanso. Pero con respecto al chileno, además del cansancio acumulado, su ausencia también tiene que ver con el flojo rendimiento que viene teniendo en los últimos encuentros.

Sin embargo, la mayor sorpresa estuvo en la ausencia del uruguayo, quien tuvo una discusión con el Muñeco en el choque del último domingo, ya que además de que no le respondió con rapidez para que el DT confirmara si el mediocampista podía continuar jugando o debía salir, el ex Liverpool de Uruguay tuvo un gesto que no gustó.

De no mediar inconvenientes, River saldrá al Tomás Adolfo Ducó con Ezequiel Centurión; Andrés Herrera, Jonathan Maidana, Leandro González Pirez, Elías Gómez; Santiago Simón, Rodrigo Aliendro o Tomás Pochettino, Bruno Zuculini, Agustín Palavecino, Esequiel Barco y Lucas Beltrán.