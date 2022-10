Después de anotar más de 300 goles en los mejores equipos de Europa y también en la Selección Argentina, Gonzalo Higuaín jugó su último partido como profesional y se despidió entre lágrimas, abrazando el césped y seguramente repasando los momentos más felices que vivió con una pelota.

Más en frío, el Pipa decidió brindar una conferencia de prensa luego del encuentro del Inter de Miami en el MLS y, curiosamente, una de las consultas que recibió allí fue en relación a Marcelo Gallardo y su salida de River. El ahora exdelantero no esquivó la pregunta e hizo una revelación sobre el momento en el que decidió colgar los botines.

"Con respecto a Marcelo... me escribió. Me mandó un audio muy lindo cuando me retiré. Fue una persona que me vio crecer desde los 17 años. Tengo recuerdos maravillosos por cómo me trató y por cómo fue conmigo. Siendo tan joven, haber podido jugado con él y hoy ver que es el mejor técnico de la historia de donde yo crecí, para mí es doblemente orgullo", contó Higuaín con una sonrisa en el rostro mientras rememoraba los momentos junto al Muñeco en su primera etapa en el Millonario.

Sobre la salida del DT en La Banda, el Pipa no tuvo más que palabras de reconocimiento para Gallardo por el legado que dejó en Núñez. "Sin duda que ser el mejor técnico de la historia de River no es simple... la gente piensa que es simple. Te ven por lo que lograste por estar en uno de los mejores equipos del mundo y es difícil, sobre todo mantenerse", expresó.

Para cerrar, Higuaín le dejó un sentido mensaje a Gallardo. "A Marcelo mandarle un fuertísimo abrazo, soy un eterno agradecido a cómo me trató y ojalá que en su nueva etapa... en el club que él elija, no tengo dudas de que lo va hacer espectacular. Estar ocho años y medio en un club de Argentina es muy muy muy difícil", concluyó. Palabras ejemplares.