Al DT de Paraguay, ex entrenador de Boca, le recordaron el 9 de diciembre en su visita a Colombia.

Guillermo Barros Schelotto tomó las riendas de la Selección de Paraguay hace escasas semanas y debutó el pasado jueves con una derrota de local ante Chile por la mínima. Por eso, en esta jornada de martes tiene la opción de redimirse en Colombia, enfrentando a la selección cafetera.

En tierras visitantes, los hinchas locales presentes en el estadio de Junior y del propio seleccionado no se olvidaron de la final en Madrid, que parece que no fue solamente histórica para River, sino que también para los colombianos por la participación de Juanfer Quintero como héroe de dicho partido.

Por eso, un grupo de fanáticos se encargaron de desplegar un cartel especial dedicado al entrenador de la Albirroja y que tuvo pasado en Boca, siendo él el DT del Xeneize en la final disputada en Madrid el 9 de diciembre de 2018 y que tuvo al Millonario como ganador de una de las finales más icónicas de la historia de la Libertadores.

"Barros Schelotto, bienvenido a la tierra de Quintero", aparece escrito en el cartel que le dedicaron al 'Mellizo'. Además, debajo de la misma, figura un "9-12-18", haciendo referencia a la fecha de la obtención de la Copa Libertadores.

Quintero no está presente en esta convocatoria de la Selección de Colombia, por lo que el reencuentro no será posible en este cruce. Así y todo, al ex entrenador de Boca le recordaron su gol en Madrid con ese picante cartel.