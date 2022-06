River sueña con que este mercado de pases le de las armas necesarias para pelear por una nueva Copa Libertadores. Por eso la Comisión Directiva del Millonario apuntó bien arriba y fue a buscar a Luis Suárez y Miguel Borja, aunque la sorpresa para todos los hinchas llegó por parte de otro delantero con mote de estrella.

A la espera de una respuesta de Lucho y con el pase del colombiano de Junior bastante avanzado, los de Núñez no puden comprender una historia de Instagram de un futbolista que que fue bicampeón de América con su Selección y la rompe en Europa. ¿Hay chances de que vuelva al país?

Inesperado: la foto de una estrella mundial que sorprendió a los hinchas de River

En medio de varias pujas del mercado de pases, un ex River que la rompe en el Viejo Continente sorprendió con una foto del estadio del Millo. "AlmaSoul", escribió Alexis Sánchez y subió a su cuenta verificada de Instagram una imágen que dejó helados a los fanáticos. ¿Se vuelve a poner la de la camiseta en Núñez?

Según varios medios europeos, Alexis Sánchez se quedaría sin equipo para la próxima temporada y a partir del 31 de junio el delantero chileno será dueño de su pase. En Argentina ya pusieron los ojos sobre él y buscan tentarlo con la posibilidad de tener revancha en el Millo.

Si bien aún no hay negociaciones formales y la dirigencia de River no habló al respecto, el punta ex Inter podría ser un refuerzo de lujo para la Libertadores. Además, cabe destacar que el chileno ya jugó con la camiseta roja y blanca en la temporada 2007/08.

Igualmente, vale recordar que ninguna negociación con jugadores que militan en el Viejo Continente es sencilla. Hay varios clubes en zona euro que lo pretenden y la predisposición del 7 picante será clave. Aunque a los hinchas quién les saca la ilusión de una delantera Sánchez-Suárez...