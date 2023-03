La bronca del presidente de Racing de Córdoba tras la derrota ante River y una frase insólita: "Con olor a c..."

Con goles de Miguel Borja, Lucas Beltrán y Leandro González Pirez, River venció 3 a 0 a Racing de Córdoba en el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina, en un partido que tuvo el desarrollo muy favorable para el equipo de Martín Demichelis, debido a que lo abrió rápidamente para manejar el juego a su manera.

Días después del partido, Manuel Pérez, el presidente del elenco cordobés, habló con Sport 965, en donde mostró su enojo por el video viral en el que los jugadores de la Academia esperaron a sus pares de River para cambiar camisetas: "Lo digo como Manuel Pérez hincha, lo digo como Manuel Pérez socio y lo digo como Manuel Pérez presidente. Nunca hubiera esperado ver esa imagen. Cuando me levanté al día siguiente en Santiago me cayó muy mal y a mí me avergonzó", comenzó.

Además, destacó: “Algunos no entendieron nada y quiero que entiendan dónde están. No voy a esperar diez minutos un pantalón con olor a culo de un jugador de River ni las medias con olor a pata. No lo espero de nadie. Ni de Messi”.

Y cerró: “Hay imágenes que no tolero. Si estuviera abierto el libro de pases hubiera tomado otra decisión, pero está cerrado y tengo que tragar saliva. Se lo manifesté al plantel. Al técnico no le voy a pedir que saque a un jugador por un hecho desafortunado y equivocado”.