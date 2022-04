Durante la estadía de Marcelo Gallardo en River fueron varios los jugadores que llegaron al Millonario para triunfar y buscar el éxito mayor. Pese a que muchos lograron asentarse en el primer equipo y ser campeones, otros no se adaptaron al juego del Muñeco y debieron marcharse a otros equipos.

En este último grupo mencionado, podría incluirse a Carlos Auzqui y su fallido paso por River. Uno por el cual, según confesó, dejó pasar una gran oportunidad en 2016 cuando el Millonario lo fue a buscar a Estudiantes de La Plata. Una decisión en la que Gallardo tuvo mucho que ver.

Según pudo contar el propio jugador en una charla con ESPN, luego de ser campeón en el Ferencváros, cuando decidió firmar por el Millonario tenía intereses en Europa: "Cuando estaba en Estudiantes tuve la la posibilidad de ir al Mainz de Alemania pero opté por River", confesó sorprendiendo a todos.

Con apenas 25 años y un gran presente en Estudiantes, Carlos Auzqui decidió firmar con el Millo ya que "todavía era chico y sabía que iba a tener otras oportunidades de ir afuera". Un pensamiento que era empujado por la posibilidad de estar con Gallardo: "era River con él como técnico, con todo lo que conlleva".

Además de esto, Auzqui también comentó que así como rechazó al Mainz en 2016 casi rechaza al Ferencváros: "Al principio Gallardo no me iba a tener en cuenta, después jugué el amistoso y cambió todo...Me levantaba y decía 'quiero jugar de River', después pensaba 'no, quiero jugar en Europa", confesó.