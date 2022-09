El 2022 de River no es nada bueno. Incluso, no es una locura sentenciar que es la peor temporada bajo las órdenes de Marcelo Gallardo. Eliminados en la Copa Libertadores en octavos de final con Vélez, afuera en cuartos de final de la Copa de la Liga frente a Tigre, lejos de la lucha por la Liga Profesional y este miércoles, también el Millonario quedó fuera de la Copa Argentina ante Patronato, también en cuartos.

Y como si esto fuera poco, los de Núñez cayeron en los dos Superclásicos disputados en el año, uno como local por la Copa de la Liga y el más reciente, en La Bombonera por el campeonato local. Por no haber logrado el acceso a semis de la Copa Argentina, River perdió la chance de disputar un nuevo duelo ante el eterno rival.

Dentro de este mal presente millonario, la eliminación reciente frente al equipo de Paraná caló hondo en los hinchas, en los jugadores y hasta en el entrenador, ya que luego de la derrota por penales con Patronato, Marcelo Gallardo rompió el silencio y habló sobre cómo siente esta actualidad de su equipo: "Tenemos que ser autocríticos. No pudimos cumplir con las pretensiones del año y hoy tenemos que estar serenos pese a la desilusión que nos invade", expresó.

Además, el DT Millonario amplió: "No pudimos construir un equipo que dé garantías". Y para seguir por esta misma línea autocrítica, dejó de lado las cuestiones arbitrales que generaron polémica en el partido con Patronato y sentenció: "Tenemos la misma desilusión de la gente. No quiero hablar de errores arbitrales, hago foco en lo que no pudimos hacer en todos el segundo semestre del año".

Sin embargo, y pese a toda la crítica hecha hacia él mismo y a todo River, Marcelo Gallardo se mostró fuerte pensando en lo que queda del año: "Hay que ponerle el pecho", cerró. El Millonario, de acá a fin de temporada, solo disputará partidos de la Liga Profesional, donde se encuentra a nueve unidades de la punta y parece correr muy de atrás en la disputa por el título.