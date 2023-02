Llegó al club en el 2015 con el objetivo de pelear un puesto con Leonel Vangioni, quedando afuera de la lista de la Copa Libertadores que finalmente River terminaría ganando. Comenzó siendo criticado, sin poder asentarse en el puesto, por lo que Gallardo decidió traer jugadores para competir con él, hasta que finalmente en la segunda mitad del 2018 se quedó con el puesto, para no salir más, transformándose en el jugador con más presencias del ciclo de Marcelo Gallardo.

Milton Casco sin dudas es uno de los jugadores más queridos por el público del Millonario, a tal punto de ser comparado con el histórico Philipp Lahm por su versatilidad a la hora de jugar tanto como lateral por izquierda como de interno, función que cumplió y de gran manera en el triunfo de su equipo ante Tigre, en su última presentación.

Eduardo Palomar, su representante, habló en DSports Radio sobre Casco, donde explicó que el deseo del jugador es "quedarse en River hasta que las piernas le den", y que "la idea es que la de River sea su última camiseta". A pesar de esto, asegura: "Nunca me insinuó nada si va a seguir como entrenador luego de su retiro. Milton se siente pleno como futbolista y no pensó aún en eso".

Y cerró, contando una curiosa situación que podría haber hecho que Casco no llegue al Millonario: "En su momento habíamos firmado con el Marsella de Bielsa, perdió el equipo y Marcelo se fue. Milton fue un pedido de Marcelo y me dijeron que al no estar él, no iban a hacer la transferencia".