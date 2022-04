En su tercer partido en la fase de grupos de la Copa Libertadores, Colón visitó a Olimpia en Paraguay y se llevó un punto. El "Sabalero" igualó sin goles y así se mantiene como segundo en la Zona G con cuatro unidades, por detrás de Cerro Porteño, que tiene siete.

Si bien no fue titular, Ramón Ábila ingresó en el segundo tiempo y tuvo varios minutos en cancha para intentar aportar un gol a su equipo. "Wanchope" tuvo un mano a mano inmejorable pero no pudo aprovecharlo: no supo trasladar bien la pelota y se la regaló al arquero rival antes de poder rematar.

Sin embargo, la imagen más viral del centrodelantero no fue esa. Todos los hinchas de River hicieron explotar en las redes sociales una captura del momento en el que Ábila estaba a punto de ingresar, a los 68 minutos del encuentro. Y el motivo, claramente, tiene que ver con la final de Madrid.

Wanchope, con la número 12, ingresó en lugar de Lucas Beltrán, quien lleva la 9 del "Sabalero". Por eso el cartel luminoso del cuarto árbitro mostró un claro "9-12" que los fanáticos del Millonario no tardaron de replicar en todas partes. Ábila no fue titular en aquella final pero sí ingresó en el segundo tiempo.