Una final de Copa Libertadores es pocas veces olvidada, pero ninguna tendrá tantos recuerdos como la del 2018, la cual tuvo a Boca y a River por primera vez cruzando un clásico en un partido que definía el título de la competencia más importante del continente americano, siendo este ni más ni menos que el Superclásico del fútbol argentino.

Por el desarrollo del partido en sí, por el morbo de la envergadura del encuentro, y sobre todo, por los incidentes y las decisiones que hicieron llevar la final a Madrid, más precisamente al Estadio Santiago Bernabéu.

Ante lo atípico de dicha histórica jornada, fueron muchos los jugadores del ámbito internacional que aprovecharon para presenciar un Superclásico en un estadio por primera vez, ya que en contextos normales no podrían hacerlo por lo que significaría un viaje a Argentina en plena competencia. Leo Messi fue uno de ellos.

El mejor jugador del mundo estuvo en el Bernabéu aquel 9 de diciembre de 2018 para ver lo que fue la coronación de River ante Boca en aquella final de Libertadores y compartió palco con Rodolfo D'Onofrio allí, aunque claro está que cada uno en su contexto. Sin embargo, el ex Presidente de River habló sobre cómo vivió Messi aquel partido, ya que son muchos los hinchas del Millonario que atribuyen que Leo se puso feliz ante los goles de River en aquel 3 a 1.

En diálogo con el Líbero VS de TyC Sports, D'Onofrio confesó: "No digo que sea cierto (que Messi sea hincha de River), yo estaba en el palco de honor donde estaba Messi viendo el partido. Dicen que alguna sonrisa ponía cuando a River le iba bien pero no lo puedo asegurar". Así, el ex mandamás del Millonario siguió metiendo leña al fuego a aquella teoría que circula entre los fanáticos de River, mientras se sabe de manera confirmada por el astro rosarino su amor por Newell's.